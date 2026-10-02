München, Schwangau (epd). Premiere für Schloss Neuschwanstein: Zum Start der bayerischen Klimawoche wird das weltberühmte Gebäude in den Farben der bayerischen Klimastreifen beleuchtet. Jeder Streifen steht für die Durchschnittstemperatur eines Jahres in Bayern von 1881 bis 2025, wie das bayerische Umweltministerium am Freitag in München mitteilte. Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) startet die Beleuchtung am Abend des 8. Oktober. Die Klimawoche der bayerischen Klima-Allianz findet von 9. bis 18. Oktober statt.

Auch andere Akteure in Bayern greifen die Klimastreifen auf. So sollen etwa auch die Allianz Arena in München und die WWK Arena in Augsburg gestreift leuchten.

Jeder Streifen steht für ein Jahr

Bei der Klimawoche machen Menschen in Kommunen, Verbänden, Unternehmen und Initiativen ihr Engagement für Klimaschutz, -anpassung und -bildung sichtbar. Zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen laden zum Miterleben ein - von Tagen der offenen Tür und Exkursionen in die Natur bis zu Vorträgen, Workshops, Ausstellungen, Energieberatungen oder Mitmachangeboten.

Die Klimastreifen bilden laut Ministerium gemeinsam mit dem Hashtag #ShowYourStripes das verbindende Element der Klimawoche. Sie machten sichtbar, dass sich Klimaveränderungen auch in Bayern zeigen, aber auch, dass Menschen und Institutionen gemeinsam Verantwortung übernehmen und an Lösungen arbeiten.

Die Klimastreifen in Blau und Rot sowie Zwischentönen symbolisieren die Temperaturtrends. Das bayerische Umweltamt hat dazu die 2018 vom britischen Klimaforscher Ed Hawkins entwickelten "Warming Stripes" für den Freistaat übersetzt. Ein Streifen steht für ein Jahr und zeigt farblich an, ob es kälter oder wärmer war als der Durchschnitt in der Referenzperiode 1971 bis 2000. Jedes Jahr changiert von dunkelblau (sehr kühl) über hellblau und hellrot bis dunkelrot (sehr heiß). So wird sichtbar, dass warme und heiße Jahre auch in Bayern erheblich zugenommen haben.