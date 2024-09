München (epd). Die Jury des Bayerischen Buchpreises hat sechs Titel für die diesjährige Verleihung nominiert. Am 7. November wird sie daraus live auf der Bühne je einen Sieger in der Kategorie Belletristik sowie in der Kategorie Sachbuch wählen, teilte sie am Donnerstag mit. Neben geladenem Publikum werden auch die nominierten Autorinnen und Autoren in der Allerheiligen-Hofkirche der Münchner Residenz anwesend sein. Die Jurymitglieder sind in diesem Jahr Andreas Platthaus (Frankfurter Allgemeine Zeitung), Marie Schoeß (Bayerischer Rundfunk) und Cornelius Pollmer (Süddeutsche Zeitung).

In der Kategorie Belletristik wurden ausgewählt die Romane "Hey guten Morgen, wie geht es dir?" von Martina Hefter (Klett-Cotta), "Die Projektoren" von Clemens Meyer (S. Fischer) und "Frauen, die beim Lachen sterben" von Alexandra Stahl (Jung und Jung). Für die Kategorie Sachbuch sind es "Ungleich vereint" von Steffen Mau (Suhrkamp), "Die Evolution der Gewalt" von Harald Meller, Kai Michel, Carel von Schaik (dtv) sowie "Zugemüllt" von Oliver Schlaudt (C.H. Beck).

Bei der Veranstaltung am 7. November wird zudem die Autorin Donna Leon mit dem Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten für ihr Gesamtwerk ausgezeichnet. Den Preis überreicht Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

Neben dem Ehrenpreis und den beiden Hauptpreisen wird auch der Bayern 2-Publikumspreis an einen Bestseller aus den vergangenen zwölf Monaten verliehen. Veranstalter des Bayerischen Buchpreises ist der Börsenverein des Deutschen Buchhandels - Landesverband Bayern. Gefördert wird der Buchpreis durch die Bayerische Staatskanzlei.