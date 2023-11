Nürnberg (epd). Am Mittwoch, 8. November, beginnt der Servicebetrieb öffentlicher Raum Nürnberg mit dem Aufbau der Christkindlesmarkt-Buden. Der Hauptmarkt ist dann für Fußgängerinnen und Fußgänger größtenteils gesperrt, teilte die Stadt Nürnberg am Freitag mit. Die Buslinie 36 wird ab diesem Zeitpunkt über den Sebalder Platz umgeleitet, die Haltestelle "Nürnberg Hauptmarkt" von der Waaggasse in die Augustinerstraße verlegt.

Der Wochenmarkt zieht ab Montag, 6. November, um. Die Wochenmarkthändlerinnen und -händler sind bis nach dem Rückbau der Christkindlesmarkt-Buden auf der Museumsbrücke, in der König- und Karolinenstraße sowie am Tugendbrunnen und am Lorenzer Platz am Wetterhäuschen zu finden. Der Christkindlesmarkt 2023 ist von Freitag, 1. Dezember, bis Sonntag, 24. Dezember, geöffnet.