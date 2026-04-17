Nürnberg (epd). Am 20. April bekommt der Nürnberger Johannisfriedhof einen mobilen Kaffee-Anhänger zum Reden und Verweilen. Um 11 Uhr übergibt der Nürnberger Kabarettist Oliver Tissot den von ihm gespendeten Anhänger an den Friedhof, wie dieser am Freitag mitteilte.

Er wolle damit ein unkompliziertes Projekt gegen Einsamkeit und Kommunikationsmangel starten, damit alte Menschen nicht vereinsamen. "Der Friedhof ist nicht nur ein Ort der Erinnerung, sondern auch ein besonderer Ort der Begegnung", sagte Elfi Heider, Leiterin des Friedhofs.

Ab Mai lädt jeden zweiten Sonntag im Monat von 13.30 bis 16.30 Uhr bei schönem Wetter der mobile Kaffee- und Kuchenanhänger zu einer Pause ein. "Wir möchten einen kleinen, respektvollen Treffpunkt schaffen, an dem Menschen kurz innehalten können", so Heider. Das Angebot richte sich an Friedhofsbesucher, Spaziergänger und Trauernde.

Neben Kaffee, Tee und Keksen werden selbstgebackene Kuchen gegen eine kleine Spende angeboten. In der Region gibt es bereits mehrere mobile Friedhof-Cafés, zum Beispiel auf dem Nürnberger Südfriedhof, in Fürth und Erlangen.