Nürnberg (epd). Die Stadt Nürnberg zieht in den stillgelegten Hallenbädern nicht den Stöpsel zum Ablassen des Wassers. Stattdessen wird das Wasser in Tankwagen gepumpt und zum Gießen der Durst leidenden Bäume in der Stadt verwendet, teilte die Pressestelle am Freitag mit. Wegen der länger und extremer werdenden Hitzeperioden gehe man diesen Weg, sagte Bürgermeister Christian Vogel.

Vogel räumte ein, dass es "nicht der Riesen-Schritt" sei, 200.000 Liter Wasser aus dem Südstadtbad abzupumpen und wiederzuverwenden, aber es zeige, "dass wir alle beim Wasser- und Energiesparen kreativer werden können und müssen." Mit dem Schwimmbadwasser hätten rund 20 Wasserwägen befüllt werden können. Das Chlor im Schwimmbadwasser habe sich zuvor abgebaut. Es werde geprüft, ob die Aktion auf die anderen Bäder der Stadt ausgeweitet werden könne.

Die Nürnberger Stadtwerke Sör versorgen den Angaben nach rund 9.500 Bäume mit 18 Millionen Litern Wasser im Jahr. Innerhalb des Mittleren Rings seien von April bis Oktober vier Tankfahrzeuge im Drei-Schicht-Betrieb im Einsatz. Hinzu kämen noch externe Firmen und das Engagement von Baum- und Beet-Patinnen und -Paten.