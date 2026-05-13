Nürnberg (epd). Mit dem Aktionstag "St. Sebald bleibt offen" lädt die gleichnamige Nürnberger Pfarrei am Sonntag (17. Mai) zu Begegnung, Gesprächen und besonderen Einblicken rund um die Sebalduskirche ein. Dabei wolle man sichtbar machen, "wie viele Menschen sich seit Jahren ehrenamtlich und ideell dafür einsetzen, dass St. Sebald als geistlicher Ort und offene Stadtkirche lebendig bleibt", teilte Pfarrer Martin Brons am Dienstag mit. Von 12 bis 20 Uhr stellen unter anderem Kirchenführerinnen, Turmführer, das Infobox-Team, die Bauhütte St. Sebald sowie Mitglieder des Kirchenvorstands ihre Arbeit vor, hieß es weiter.

Ende April hatte die Pfarrei St. Sebald angekündigt, ab 17. Mai für die touristische Besichtigung der Sebalduskirche Eintritt zu verlangen, um langfristig verlässliche Öffnungszeiten sowie Gottesdienste, Andachten, Kirchenmusik, Bildungsangebote und die tägliche Zugänglichkeit der Kirche zu sichern. Mit jährlich mehreren hunderttausend Besucherinnen und Besuchern gehöre St. Sebald zu den bedeutendsten Kirchen Deutschlands, gleichzeitig stiegen die Anforderungen an Betrieb, Sicherheit, Infrastruktur und Bauerhalt kontinuierlich, hieß es weiter.

Künftig soll ein touristischer Besuch fünf Euro kosten

Touristen sollen in Zukunft 5 Euro pro Besuch der ältesten Nürnberger Pfarr- und Ratskirche zahlen, ermäßigt ist das Kirchenticket für 2,50 Euro zu haben. Auch eine Jahreskarte wird für 15 Euro erhältlich sein, während Kinder grundsätzlich nichts zahlen. Für Gemeindeglieder, Ehrenamtliche und Mitglieder von Chören und Vereinen der Pfarrei bleibe die Kirchennutzung selbstverständlich frei, hieß es. Gottesdienste, Andachten, die Mittagskonzerte und der hintere Gebetsbereich der Kirche mit dem Kerzeneck bleiben ebenfalls weiterhin kostenfrei zugänglich.

Zum Aktionstag ist der Besuch der Kirche für die ersten 100 Besucherinnen und Besucher kostenfrei. Außerdem werden Jahreskarten und Mitgliedschaften der Bauhütte St. Sebald verlost.