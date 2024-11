Nürnberg (epd). Das Nürnberger Christkind Nelli Lunkenheimer eröffnet am kommenden Freitag (29. November) um 17.30 Uhr den berühmten Nürnberger Christkindlesmarkt mit dem Prolog m Balkon der Frauenkirche. Bis zum Heiligen Abend erwarte die Stadt wieder Gäste aus aller Welt, teilte die Stadt am Dienstag mit. Im vergangenen Jahr seien rund zwei Millionen Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland gekommen.

An mehr als 170 Buden mit rot-weißen Stoffdächern auf dem Hauptmarkt verkaufen die Händler ein traditionelles Warenangebot, das vom Lebkuchen über Spielzeug bis zum Christbaumschmuck und Kunstgewerbe reicht. Zur Stärkung gibt es unter anderem Glühwein und Bratwürste. Auf dem Markt der Partnerstädte auf dem Rathausplatz sind Handwerk und Spezialitäten aus Ländern wie Nicaragua, China, Schottland, Spanien, Rumänien oder der Ukraine angeboten. Auf dem Hans-Sachs-Platz ist die "Kinderweihnacht" aufgebaut.

Der Nürnberger Christkindlesmarkt gehört zu den ältesten Weihnachtsmärkten in Deutschland und wurde als "KindlesMarck" erstmals 1628 schriftlich erwähnt, heißt es in der Mitteilung.