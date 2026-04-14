Nürnberg (epd). Die Nürnberger Kliniken wollen mit einer Gedenkfeier am 25. April Raum anbieten für die Trauer um Kinder, die vor, während oder kurz nach der Geburt gestorben sind. Laut Mitteilung des Klinik-Trägers Diakoneo beginnt die Feier für Sternenkinder, die in der zweiten Jahreshälfte 2025 verstorben sind, um 11 Uhr auf dem Gräberfeld für stillgeborene Kinder auf dem Nürnberger Westfriedhof. Die Feier richte sich an Eltern, Familien und Freunde, aber auch an alle, die innehalten und der Sternenkinder gedenken möchten.

In einem geschützten Rahmen werde mit persönlichen Worten und symbolischen Gesten Abschied genommen, hieß es. Zugleich entstehe ein Ort der Verbundenheit, an dem Trauer geteilt werden darf. Für Familien sei es oft ein wichtiger Schritt, ihrem Kind einen Namen, einen Platz und einen würdevollen Abschied zu geben. Die Gedenkfeier könne dabei helfen, "das Unfassbare ein Stück weit begreifbar zu machen und Trost zu finden", so die Mitteilung weiter. Begleitet werde das Gedenken von Pastoralreferentin Heike Sohr und Peter Zeitz von der Klinikseelsorge der Klinik Hallerwiese-Cnopfsche Kinderklinik.