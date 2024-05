Nürnberg (epd). Die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde St. Martha in Nürnberg erinnert am 5. Juni an den verheerenden Brand ihrer Kirche vor zehn Jahren. Der Gedenktag beginne mit einem Konzert der Hochschule für Musik um 12 Uhr in der wiederaufgebauten Marthakirche, teilte Pfarrer Georg Rieger am Freitag mit. Außerdem würden in einer Ausstellung Bilder nach dem Brand und während des Wiederaufbaus gezeigt sowie Exponate, die an den Brand erinnern.

Um 18 Uhr finde ein Baucafé statt, das es auch während der gesamten Zeit des Wiederaufbaus gegeben habe: Jeden Monat sei ein anderes Thema präsentiert worden - meistens eines, das auf der Baustelle gerade aktuell war. Im Baucafé zum Gedenken werde der frühere Pfarrer Dieter Krabbe von der Brandnacht erzählen, auch der Baubeauftragte Thomas Pickl und der jetzige Gemeindepfarrer und damalige Wiederaufbau-Koordinator Rieger berichten.

In der Nacht des 5. Juni 2014 hatte ein Feuer den 600 Jahre alten Dachstuhl der Marthakirche zerstört, das Hauptschiff stark beschädigt und den Chorraum ausgeräuchert. Im Herbst 2018 wurde die Kirche nach dem Wiederaufbau, der rund zwölf Millionen Euro gekostet hatte und der größtenteils von der Versicherung übernommen wurde, wieder eröffnet. Die Brandursache konnte nie geklärt werden.