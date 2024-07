Nürnberg (epd). Zu einem multireligiösen Friedensgebet unter freiem Himmel lädt der Rat der Religionen Nürnberg am 23. Juli um 19 Uhr am Kubus, einem Gedenkwürfel an der Frauentormauer, ein. In Anbetracht des weiterhin andauernden Krieges in der Ukraine und des Krieges in Israel und Gaza sei ein öffentliches Gebet der Religionen für den Frieden von großer Bedeutung, teilte das evangelische Dekanat Nürnberg mit. "Die Welt braucht dringend Frieden! Aus unterschiedlichen Religionen kommend wollen wir gemeinsam am Kubus beten und Gott bitten, diese Kriege zum Frieden zu wenden", sagte der Vorsitzende des Rates der Religionen, Jürgen Körnlein.

Für die Muslime wirken Süleyman Bahn und Ayşe Gecer vom Verein Mevlânâ mit, für die Juden Yonatan Amrani von der Israelitische Kultusgemeinde Nürnberg. Er werde das Friedensgebet in einer jemenitischen und sefardischen Tradition gestalten. Für die Buddhisten werde Bernhard Vetter vom Verein Bodhi-Baum erwartet und für die Christen Jürgen Körnlein. Musikalisch werde die Veranstaltung von Daniel Pryzanksky an der Klarinette begleitet. Die Veranstaltung sei offen für alle Interessierten, die für den Frieden beten wollen.