Nürnberg (epd). Zu einem Lichterweg für Frieden und Menschlichkeit lädt der Rat der Religionen Nürnberg am 6. Oktober um 19 Uhr am Kubus, einem Gedenkwürfel an der Frauentormauer, ein. Der Lichterweg werde "ein friedliches Zeichen gegen die Konflikte und Kriege in Israel, Gaza, der Ukraine und anderen von Gewalt und Auseinandersetzungen betroffenen Regionen setzen", teilte der Rat der Religionen am Montag mit.

"Wir sind tief betroffen von den Ereignissen seit dem 7. Oktober 2023 und allen anderen kriegerischen Auseinandersetzungen", sagte der Vorsitzende des Rates der Religionen, der evangelische Stadtdekan Jürgen Körnlein laut Mitteilung. Man wolle als Religionen ein Zeichen des Lichtes und des Friedens setzen. "Wir werden ohne Parolen, Fahnen oder Transparente schweigend mit Kerzen unterwegs sein."

Ab 18:50 Uhr sollen am Kubus Kerzen ausgegeben werden. Anschließend führt der Weg durch die Straße der Menschenrechte am Mahnmal für die Opfer der NSU-Gewalttaten und am Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas vorbei zurück zum Kubus. Dort endet er mit einem jüdischen, einem muslimischen und einem christlichen Gebet.

Der Rat der Religionen in Nürnberg versteht sich nach eigenen Angaben als Ansprechpartner für die Stadtregierung und als Interessenvertretung der Religionen in der Stadtgesellschaft. Er fördert den Dialog, die Vernetzung und das gegenseitige Verständnis unter den in Nürnberg vertretenen Religionen sowie zwischen den Religionsgemeinschaften und der Stadtgesellschaft.