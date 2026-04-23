Freiburg (epd). Die Kirchen sollten ihre Zusammenarbeit bei globalen Herausforderungen wie Klimagerechtigkeit und Katastrophenhilfe nach Ansicht des evangelischen Ökumene-Beauftragten Christian Kopp ausbauen. "In der Fürsorge für die Welt, die Gott seinen Menschen anvertraut hat, sind wir stärker, wenn wir gemeinsam aufstehen für die Bewahrung der Schöpfung, gegen die Ausbeutung von Ressourcen, und wenn wir gemeinsam einstehen für Menschen in Not", schreibt der bayerische Landesbischof in der Spezial-Ausgabe der "Herder Korrespondenz" zu Papst Leo XIV., die am Donnerstag erschienen ist.

Es gelte, diese Möglichkeiten systematisch auf allen Ebenen des Engagements für die weltweite Entwicklung, Klimagerechtigkeit und Katastrophenhilfe auszubauen, schreibt der Ökumene-Beauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) weiter. Die Anliegen von Leo XIV. und der ökumenischen Bewegung seien sich in einigen Punkten sehr nahe. Beide verbinde das unbedingte Engagement für die Wehrlosen und Marginalisierten. Es brauche in der Gegenwart viel von solchem Engagement.

Pontifex, der Brücken schlägt

Migration, Versöhnung, interreligiöse Beziehungen und der Umgang mit der digitalisierten Welt und künstlicher Intelligenz seien weitere Themen, denen man sich gemeinsam widmen könne, heißt es weiter in dem Beitrag. Für die Zukunft wünscht sich Kopp einen Pontifex, der aktiv Brücken schlägt. Im Hinblick auf das Jubiläum zu 500 Jahren Augsburger Bekenntnis im Jahr 2030 brauche die römisch-katholische Kirche einen Papst, der ökumenische Wege fördere und Aktivitäten unterstütze, die die bereits vorhandenen Brücken zwischen den Konfessionen stärken.