München (epd). Bayernweit mehr als 300 Veranstaltungen finden zur bundesweiten ökumenischen "Friedensdekade" von 10. bis 20. November statt. Unter dem Motto "Erzähl mir vom Frieden!" soll es darum gehen, an die biblische Hoffnung auf ein gerechtes Leben für alle zu erinnern, wie die evangelische Landeskirche am Freitag in München mitteilte. Die "Friedensdekade" wolle Hoffnungsbilder unter die Menschen bringen und Feindbilder in Frage stellen.

In den zehn Tagen von Sonntag (10.11.) bis zum Buß- und Bettag (20.11.) sind unterschiedliche Veranstaltungen geplant: Gottesdienste, Kinderbibeltage, Gesprächsveranstaltungen, Vorträge, Workshops, Bibelgespräche und interreligiöse Friedensgebete. In München vor dem Liebfrauendom plant der Rat der Religionen am Dienstag (19.11.) um 19 Uhr ein Friedensgebet der Religionen. Mit dabei sind unter anderen Stadtdekan Bernhard Liess, der katholische Generalvikar Christoph Klingan und der liberal-jüdische Rabbiner Tom Kucera.

Die ökumenische Friedensdekade ist hervorgegangen aus der Friedensbewegung der 1970er- und 80er-Jahre. Sie will ein Beispiel dafür sein, wie die Kirchen gerade in spannungsreichen Zeiten einen Beitrag dazu leisten, eine Kultur des Friedens voranzubringen.