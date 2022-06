Ulm, Neu-Ulm (epd). Programmpunkt des 12. Internationalen Donaufests von 28. Juni bis 10. Juli in Ulm und Neu-Ulm ist dieses Jahr ein Ökumenischer Friedensgottesdienst am 3. Juli (16 Uhr). In der Basilika Wiblingen werde Bischof Franjo Komarica vom Kloster Maria Stern in Banja Luka (Bosnien-Herzegowina) sprechen, teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Komarica sei bekannt durch sein Wirken für die Bedürftigen aller Volksgruppen während des Jugoslawienkrieges und sein Eintreten für Dialog und Versöhnung.

Ab dem offiziellen Feststart am 1. Juli sind Menschen aus 14 Ländern im Donauraum bei über 160 Veranstaltungen aktiv, hieß es weiter. Das Internationale Donaufest vereine alle zwei Jahre die Städte und Länder entlang der Donau in Ulm und Neu-Ulm. Das Festival der Begegnungen biete ein internationales Kulturprogramm, ein Schaufenster der Donaukulturen, eine Mischung mit Musik von Klassik bis Jazz, Balkan-Beats, Weltmusik, Folk und Pop, mit Literatur, Theater, Tanz, Ausstellungen, Veranstaltungen für Kinder und Familien sowie Begegnungsprojekten.

Zudem finde ein Programm statt für den Austausch in den Feldern Politik, Gesellschaft und Umwelt und auch dieses Jahr wieder ein Donaujugendcamp. Dieses soll "vor allem das Bewusstsein und das Wissen um die eigene historische und kulturelle Herkunft" der Jugendlichen fördern sowie ihre Dialogfähigkeit.