Nürnberg (epd). Der österreichische Pflanzenbiologe Roman Türk erhält den Bayerischen Naturschutzpreis. Der 78-Jährige habe sich als herausragender Wissenschaftler für den Umweltschutz verdient gemacht, teilte der Bund Naturschutz als Preisstifter am Freitag mit. Zudem werde er für seine großen Verdienste um die Vermittlung von Naturschutzanliegen an eine breite Öffentlichkeit geehrt. Der Preis ist eigenen Angaben zufolge die bedeutendste Naturschutzauszeichnung im Freistaat. Die Verleihung findet am 16. November in München statt.

Türks Fachgebiet seien die Flechten, die wichtige Bioindikatoren zum Beispiel für die Luftqualität seien, heißt es weiter. Zu ihnen habe Türk zahlreiche wissenschaftlichen Arbeiten verfasst und sei dafür mehrfach ausgezeichnet worden. Türk war Leiter des Fachbereichs Organismische Biologie an der Universität Salzburg und Mitglied des Klimabeirats des österreichischen Umweltministeriums. Außerdem war er Präsident des Naturschutzbundes Österreich. Neben Forschung und Lehre mache er sich für die Umweltbildung stark und biete Vorträge an Schulen an.