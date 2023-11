Köln, München (epd). Zum Internationalen Tag der Kinderrechte sollen auf Initiative von Unicef am Montagabend weltweit markante Gebäude in Blau erstrahlen. Von Sydney bis Paris würden am Abend um 20.11 Uhr etliche Wahrzeichen und Gebäude blau leuchten, teilte Unicef Deutschland in Köln mit. Ziel der Aktion sei es, mehr Aufmerksamkeit für die Rechte, Bedürfnisse und Wünsche der jungen Generation herzustellen. In Deutschland sollen unter anderem der Münchner Olympiaturm, der Kulturpalast Dresden und die Bundeskunsthalle in Bonn blau erstrahlen.

Die Aktionen in Deutschland zum Tag der Kinderrechte sind ein Teil der weltweiten Kampagne von Unicef "#TurnTheWorldBlue". Die Auswirkungen von Kriegen und globalen Krisen wie Klimawandel und Umweltzerstörung bedrohten die Entwicklungschancen von Kindern und Jugendlichen weltweit und in Deutschland, erklärte der Geschäftsführer von Unicef Deutschland, Christian Schneider. Deshalb heiße es am Internationalen Tag der Kinderrechte "Farbe bekennen für die Rechte der Kinder".

Neben blau beleuchteten Wahrzeichen und Gebäuden seien an dem Tag in zahlreichen Städten und Gemeinden verschiedene kreative Aktionen geplant, um über die Kinderrechte zu informieren, hieß es. Verbindendes Element sei hierbei die Farbe Blau als Symbol für die universell gültigen Kinderrechte.