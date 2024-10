München (epd). Die fünf Bücher für den Publikumspreis im Rahmen der Verleihung des Bayerischen Buchpreises 2024 stehen fest. Jeder und jede kann bis 3. November online ihre Stimme abgeben, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Das Gewinnerbuch wird bei der Preisverleihung am 7. November in der Allerheiligen-Hofkirche in der Münchner Residenz bekannt gegeben.

Zur Wahl stehen in der Online-Abstimmung "Lichtspiel" von Daniel Kehlmann (Rowohlt), "Beklaute Frauen" von Leonie Schöler (Penguin), "Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne" von Sasa Stanisic (Luchterhand), "Marseille 1940" von Uwe Wittstock (Verlag C.H.Beck) sowie "Lichtungen" von Iris Wolff (Klett-Cotta).

Um den Bayerischen Buchpreis konkurrieren sechs Bücher - jeweils drei aus den Kategorien Belletristik und Sachbuch. Die Jury diskutiert am 7. November live vor Publikum und in Anwesenheit der Autoren über die Bücher und kürt dann die Gewinner. Den Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten erhält diesmal die gebürtige US-Amerikanerin und Wahl-Italienerin Donna Leon.

Mit dem Bayerischen Buchpreis werden die besten deutschsprachigen Neuerscheinungen ausgezeichnet. Mit dem Ehrenpreis des Ministerpräsidenten soll ein herausragendes publizistisches Gesamtwerk gewürdigt werden. Veranstalter ist der bayerische Landesverband des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Gefördert wird der Buchpreis von der Bayerischen Staatskanzlei.