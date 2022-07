München (epd). Das Queere Netzwerk Bayern (QNB) hat am Donnerstag eine zentrale Plattform für LSBTIQ*-Angebote im Freistaat Bayern vorgestellt. Herzstück der Website sei eine Landkarte, über die nach Beratungsstellen, Austauschgruppen und weiteren queeren Initiativen gesucht werden kann, teilte der Bayerische Jugendring (BJR) als Kooperationspartner am Mittwoch mit. Die Vernetzungsplattform könne bestehende und neue queere Beratungs- und Unterstützungsangebote stärken.

Besonders Menschen in den ländlichen Regionen Bayerns sollten von diesem Informationsangebot profitieren. Portal des QNB vereint ehrenamtliche Austauschgruppen im ländlichen Raum mit etablierten queeren Organisationen in den Großstädten, hieß es. Das Online-Portal biete auch Fachinformationen rund um Fragen der geschlechtlichen und sexuellen Vielfalt. Engagierte könnten eigene Projekte, Veranstaltungen oder auch Stellenangebote einstellen.

"Wenn es um die Frage geht, wie Menschen einander lieben und miteinander leben wollen, steht der Bayerische Jugendring konsequent für Vielfalt und Toleranz", sagte BJR-Präsident, Matthias Fack. Alle jungen Menschen in Bayern sollten sich in ihrer geschlechtlichen Identität und sexuellen Orientierung ohne Angst vor Diskriminierung entwickeln können.

In Bayern bestehe seit Jahren ein großer Bedarf an Beratungs- und Informationsangeboten LSBTIQ*, sagte Alexander Irmisch, Vorstandsmitglied des Lesben- und Schwulenverband in Bayern. Mit dem Queeren Netzwerk Bayern sollten die queeren Initiativen sichtbar werden, die überwiegend ehrenamtlich Aufklärungsarbeit leisteten.

Das Queere Netzwerk Bayern ist ein Kooperationsprojekt des BJR, der dgti (Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität) und des LSVD Bayern. Das Projekt werde vom bayerischen Familienministerium gefördert, hieß es.