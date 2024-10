Aschaffenburg (epd). Einen "Serientäter" hat die Aschaffenburger Polizei dank eines aufmerksamen Zeugen überführt: Ein 63-Jähriger war bereits am vergangenen Freitag dabei beobachtet worden, wie er sich an einem Opferstock in der katholischen Kirche "Zu unserer lieben Frau" in der Aschaffenburger Innenstadt zu schaffen machte, wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Montag mitteilte. Als er die Kirche verlassen wollte, nahm die herbeigerufene Polizeistreife den Mann fest. Bei den folgenden Ermittlungen wurde schnell klar, dass der Verdächtige wohl auch für weitere Diebstähle aus dem Opferstock verantwortlich ist. Insgesamt habe sich der Beuteschaden "über alle Taten hinweg mit einem Betrag unter hundert Euro in Grenzen gehalten", so die Polizei.