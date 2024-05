München (epd). Die Solidarität der katholischen Kirche zur Ukraine hat der Passauer Bischof Stefan Oster betont. "Die Ukrainer sind ein eigenständiges Volk, das frei sein will und sich zur europäischen Familie bekennt", sagte Oster laut einer Mitteilung vom Sonntag bei einer Messfeier in München, die den 65. Gründungstag der Exarchie - also der Auslandsdiözese - der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche in Deutschland würdigte. Die Ukraine dürfe nicht gegen ihren Willen "zum Teil einer 'russischen Welt' und zum Anhängsel der Russischen Föderation gemacht werden". Deshalb "anerkennen wir als Kirche unzweideutig das Recht dieses Landes, sich entschlossen zu verteidigen", betonte Oster als Vertreter der Deutschen Bischofskonferenz.

Bischof Oster würdigte die Arbeit der ukrainischen Auslandsdiözese, deren Aufgaben nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 und der Fluchtwelle nach Deutschland deutlich gewachsen seien. Eine Reihe deutscher Diözesen habe mit der Anstellung zusätzlicher ukrainischer Priester auf diese veränderte Realität reagiert.

Am 17. April 1959 errichtete Papst Johannes XXIII. die Apostolische Exarchie für die katholischen Ukrainer des byzantinischen Ritus in Deutschland, erklärte die Bischofskonferenz weiter. Durch Flucht und Zwangsarbeit hätten nach dem Zweiten Weltkrieg über zwei Millionen Ukrainer in Deutschland gelebt; viele seien nach 1945 im Westen geblieben und hätten die Tradition der in der Sowjetunion verbotenen Kirche lebendig gehalten. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine 2022 habe die Zahl der Gläubigen im Bereich der Exarchie erneut stark zugenommen. Ihr Gebiet erstreckt sich seit 1984 nicht nur auf Deutschland, sondern auch auf die Länder Skandinaviens. Sitz des Exarchen Bischof Bohdan Dzyurakh ist München.