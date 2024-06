Kempten (epd). Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck hat die Verdienstmedaille der Paneuropa-Union Deutschland erhalten. Der langjährige CSU-Europaabgeordnete Bernd Posselt würdigte Gauck am Freitagabend in Kempten als "kämpferische Verkörperung der Menschenrechte und des Freiheitsgedankens, der den Kern der europäischen Idee bildet", teilte die Paneuropa-Union mit. Das frühere Staatsoberhaupt habe schon als Bürgerrechtler Widerstand gegen das kommunistische SED-Regime geleistet und setze sich heute "mit Weisheit und Wortmacht" für Demokratie und europäische Einigung ein.

In seiner Festrede sagte Gauck laut Mitteilung, Europa dürfe kein Elitenprojekt sein, sondern brauche die Verankerung in der Zivilgesellschaft. Die Idee der Vereinigten Staaten von Europa gelte auch für den Balkan. Nationen, die an historischen Kränkungen litten, suchten oft ihr Heil im Nationalismus. "Deshalb darf man die Nation nicht gegen Europa ausspielen. Eine starke, in sich ruhende Nation braucht nicht die Idee der europäischen Einigung zu bekämpfen", sagte der Altbundespräsident.

Bayerns Europaminister Eric Beißwenger (CSU) dankte der Paneuropa-Union als "der ältesten europäischen Einigungsbewegung für ihre lange Leidenschaft als große Brückenbauerin für ein Europa, das zusammenhält." Er plädierte für eine Stärkung der europäischen Säule der NATO, "denn 80 Prozent der militärischen Kompetenz des Atlantischen Bündnisses liegen heute noch außerhalb der EU, nämlich bei den USA und Großbritannien."

Den evangelischen Gottesdienst in der Kemptener St.-Mang-Kirche zu den 50. Paneuropa-Tagen hielt Dekanin Dorothee Löser, die katholische Messe in der Basilika St. Lorenz konzelebrierten Bischof Bertram Meier von Augsburg, Bischof Franjo Komarica aus Banja Luka und der Kemptener Stadtpfarrer Thomas Rauch.

Die Paneuropa-Union ist eine 1922 gegründete europäische Einigungsbewegung. Während des Nationalsozialismus wurde sie verfolgt. Der konservative Europapolitiker Otto von Habsburg (1912 - 2011) belebte die Bewegung in den 1970er-Jahren neu.