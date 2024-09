München (epd). Mit der Sportberichterstattung von den Paralympics haben ARD und ZDF durchschnittlich 1,01 Millionen Menschen pro Sendung erreicht. Das entspricht einem Marktanteil von 10,9 Prozent, wie die ARD Sportkoordination am Montag in München mitteilte. Insgesamt hätten 28,9 Millionen Menschen die Übertragungen mit einem Gesamtvolumen von rund 60 Stunden im TV bei ARD und ZDF verfolgt. Damit wurden 36,9 Prozent der Bevölkerung erreicht, wie es hieß. ARD und ZDF haben die Paralympics im täglichen Wechsel live und im Rahmen von Highlight-Sendungen am Abend gezeigt. Die Paralympics fanden vom 28. August bis 8. September in Paris statt.

Die meistgesehene Übertragung war demzufolge die Eröffnungsfeier am 28. August im ZDF. Rund 2,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten die Sendung ein; der Marktanteil lag bei 14,7 Prozent. Im Ersten war die Abend-Sendestrecke zur Leichtathletik am 4. September am erfolgreichsten: Insgesamt 2,37 Millionen Menschen (10,5 Prozent Marktanteil) verfolgten unter anderem, wie Weitspringer Markus Rehm sich seine vierte Goldmedaille in Folge bei den Paralympics sichern konnte.

In der ARD Mediathek, über die HbbTV-App, auf "sportschau.de" und in den Online-Angeboten des ZDF wurden insgesamt fünf Millionen Streaming-Views verzeichnet. Die On-Demand-Nutzung der Videos summierte sich auf 3,7 Millionen Abrufe. Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) war der verantwortliche ARD-Sender für die Paralympics.