München (epd). Der "Paritätische" in Bayern feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag. Dazu gebe es am 24. Oktober um 17 Uhr in der Münchner Allerheiligen-Hofkirche eine Festveranstaltung, wie der Wohlfahrtsverband am Mittwoch mitteilte. Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) werde ein Grußwort halten, der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, Joachim Rock, die Festrede. Danach werde es eine Gesprächsrunde zum Thema "Was brauchen wir für ein gutes Leben und eine stabile Demokratie?" geben.

Der Paritätische ist einer der sechs Spitzenverbände in Bayern, die sich zur Freien Wohlfahrtspflege zusammengeschlossen haben. Dem Landesverband des "Paritätischen" gehören nach eigenen Angaben rund 800 Mitgliedsorganisationen an, die in allen Bereichen der Sozialen Arbeit tätig sind. Der Paritätische präge daher "seit einem Jahrhundert die maßgebliche soziale Landschaft Bayerns mit", teilte der Wohlfahrtsverband weiter mit.