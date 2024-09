Im Landkreis Forchheim

Katholische Kita in Forchheim: Pfleger soll fünfjähriges Mädchen "unsittlich berührt" haben

Sexueller Missbrauch in einer katholischen Kita im Landkreis Forchheim: Ermittler haben einen 51-jährigen Pfleger festgenommen. Die genauen Tatvorwürfe sind unbekannt - nur so viel: Er soll eine Fünfjährige "unsittlich am Oberkörper berührt haben".

Lesezeit: 2 Minuten

2 Minuten