Gefrees, Pegnitz (epd). Der bisherige Dekan von Pegnitz, Pfarrer Markus Rausch, übernimmt kommendes Jahr die erste Pfarrstelle in der Pfarrei Gefrees. Das Dekanat Pegnitz fusioniert zum 1. Januar mit dem Dekanat Bayreuth-Bad Berneck zum künftigen neuen Dekanat Bayreuth, wie das Büro der Bayreuther Regionalbischöfin Dorothea Greiner am Mittwoch mitteilte. Wann genau Pfarrer Rausch seine neue Stelle antritt, ist noch unklar. Sein Vorgänger Andreas Gebelein verlässt die Stelle im Februar 2025.

Regionalbischöfin Greiner würdigte Rauschs Verdienste bei der Fusion der oberfränkischen Dekanatsbezirke. Wenn diese nun zum 1. Januar umgesetzt werde, orientiere sich auch Rausch neu. "Ich freue mich, dass seine Bewerbung in den drei neuen Gemeinden so positiv aufgenommen wurde", sagte Greiner. Die Pfarrei besteht aus den drei Kirchengemeinden Gefrees, Marktschorgast und Streitau. Alle drei Kirchenvorstände haben sich in ihrer jüngsten gemeinsamen Sitzung einstimmig für Rausch als neuen ersten Pfarrer entschieden. Wann er in Pegnitz als Dekan verabschiedet wird, steht momentan noch nicht fest, hieß es.

Das neue Dekanat Bayreuth hat künftig zwei Dekane: Jürgen Hacker für den südlichen und Manuél Ceglarek für den nördlichen Bereich. Langfristig ist die Entstehung des neuen Dekanatsbezirks Bayreuth nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zu einem großen Dekanatsbezirk Oberfranken-Mitte.