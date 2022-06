Musikfest ION

Nürnberger Jugendkantorei tritt mit VOCES8 auf

So jung, und schon ein so großer Auftritt: Für die "Großen" der ökumenischen Kinder- und Jugendkantorei Nürnberg geht es am Sonntag in St. Egidien auf die Bühne des renommierten ION-Musikfestivals.