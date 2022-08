Thalmässing (epd). Insgesamt 430 Pfadfinderinnen und Pfadfinder treffen sich zu einer "geheimen Mission" in Thalmässing (Landkreis Roth). Die Kinder und Jugendlichen der Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) wollen sich zwischen dem 7. und 14. August bei ihrem Lager auf dem Willy-Brandt-Zeltplatz dazu auf Reisen durch die Epochen begeben, heißt es in einer Mitteilung. Es gehe darum, soziale Grundsätze zu beachten und Zusammenhalt und demokratische Entscheidungsstrukturen zu beweisen, "denn nur so kann die Mission der Weltrettung gelingen", so die Veranstalter.

Das Abenteuer startet in Nürnberg, Regensburg und Augsburg. In diesen Städten werden verschiedene Exkursionen angeboten. Anschließend geht es nach Thalmässing, wo Workshops, ein Orientierungslauf, ein Geländespiel und weitere Aktionen geplant sind.

Das Bayernlager der Jungpfadfinderstufe ist das erste Zeltlager für die 10 bis 13-Jährigen seit zehn Jahren, teilen die Organisatoren mit. Über 260 Jungpfadfinder, etwa 90 Leitende und 75 Helferinnen und Helfer seien dabei.