Hof (epd). Das von der Communität Christusbruderschaft in Selbitz betriebene Alten- und Pflegeheim "Walter-Hümmer-Haus" wird ab 1. Januar 2025 an die Diakonie Hochfranken übergeben. Diese Entscheidung wurde in einer kürzlich unterzeichneten gemeinsamen Absichtserklärung festgehalten, teilten beide Einrichtungen am Freitag mit.

"Es war uns ein großes Anliegen, einen Träger zu finden, dessen Werte mit denen der Communität übereinstimmen", sagte Schwester Birgit-Marie Henniger, Priorin der Christusbruderschaft. "Mit der Diakonie Hochfranken verbindet uns die christliche Tradition der gelebten Nächstenliebe und zugleich schon eine langjährige Zusammenarbeit." Bereits seit 28 Jahren werden Verwaltungsdienstleistungen von den Zentralen Dienste der Diakonie erledigt, nun soll der gesamte Geschäftsbetrieb im Bereich der Altenhilfe übergeben werden.

Die Übergabe des "Walter-Hümmer-Hauses" an die Diakonie Hochfranken stelle sicher, dass die Bewohnerinnen und Bewohner weiterhin in einer Umgebung betreut werden, "die von den Werten der christlichen Nächstenliebe und Fürsorge geprägt ist", heißt es weiter. Beide Institutionen wollen die Pflegeeinrichtung gemeinsam weiterentwickeln.

Die Altenhilfe gGmbH der Diakonie Hochfranken betreibt in Stadt und Landkreis Hof derzeit neun Alten- und Pflegeheime, zwei ambulante Pflegedienste, ein spezialisiertes ambulantes Palliativteam und mit dem Hochfränkischen Bildungszentrum für Gesundheit und Pflege gemeinsam mit dem Sana-Klinikum eine Pflegeschule. Insgesamt beschäftigt die Altenhilfe der Diakonie Hochfranken etwa 1.000 Mitarbeitende.