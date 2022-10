München (epd). Das Tochterunternehmen der Münchner Diakonie "Hilfe im Alter" hat den "Korian Stiftungsaward für Vielfalt und Respekt in der Pflege" bekommen. Mit dem Preis zeichne man die gemeinnützige GmbH für ihr "Engagement und die Umsetzung" bei der Integration von Mitarbeitern mit Behinderung und Migrationshintergrund aus, teilte die Korian Stiftung für Pflege und würdevolles Altern am Montag in München mit. Die Auszeichnung ist mit 2.000 Euro dotiert.

Stiftungsvorständin Elisabeth Scharfenberg sagte, "das breite Spektrum, das die Hilfe im Alter gGmbH für Diversität umsetzt, hat uns gefallen und überzeugt". Denn Vielfalt sei in der Gesellschaft "gelebte Realität und diese muss auch in Pflegeinstitutionen stattfinden". Der Geschäftsführer von Hilfe im Alter, Dirk Spohd, sagte, man erlebe innerhalb der Belegschaft "nicht nur bei der Herkunft", sondern auch in anderen Bereichen wie Alter und Religion "eine große Vielfalt".

Die "interkulturelle Öffnung" des Unternehmens - es beschäftigt heute rund 1.500 Menschen aus mehr als 60 Nationen - verstehe man als "ganzheitlichen und langfristigen Ansatz", sagte Spohd. Man wolle die Vielfalt in der Belegschaft "aktiv fördern", um sämtlichen Mitarbeitenden die gleichen Chancen zu geben. Das Diakonie-Tochterunternehmen sorgt nach eigenen Angaben "für eine optimale Pflege und Betreuung von mehr als 1.700 Menschen".