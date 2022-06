München (epd). Beim 39. Internationalen Filmfest München ging einer der Kinder-Medien-Preise "Der weiße Elefant" an das Kinder-Wissensformat des Bayerischen Rundfunks (BR) "Pia und die wilde Natur". Pia Amofa-Antwi erhielt die Auszeichnung als "beste TV-Moderation" für die Folge "Pia und die wilde Natur: Die Wunderwesen der Namib-Wüste", teilte der BR am Sonntag mit. Seit 2005 werden mit den Preisen herausragende Produktionen für Kinder und Jugendliche geehrt.

Im März hatte "Pia und die wilde Natur: Die Wunderwesen der Namib-Wüste" bereits beim Taiwan International Children's Film Festival gewonnen. Anfang Juni wurde "Pia und die wilden Tiere: Fuchswelpen in Not" mit dem Kinder-Medien-Preis "Goldener Spatz" ausgezeichnet. "Pia und die wilde Natur: Abtauchen in die Seegraswiese" ist außerdem für das NaturVision Filmfestival im Juli 2022 nominiert.

"Mit der Sendung wollen wir unseren Teil dazu beitragen, dass Kinder die Zusammenhänge in der Natur und der Umwelt wacher beobachten. Es ist toll, dass die Kinderredaktion des BR für den KiKA dieses Format entwickeln konnte und jetzt bereits in der zweiten Staffel mit der Produktionsfirma Text & Bild realisiert", freute sich Stefanie Baumann für die BR-Redaktion Kinder. Die ausgezeichnete Folge wurde am 18. August 2021 bei KiKA erstmals ausgestrahlt und ist unter anderem in der BR Mediathek abrufbar.