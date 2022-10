Nürnberg (epd). Erfahrene Pilger und Pilgereinsteiger treffen am Samstag (15. Oktober) beim Pilger-Forum in Nürnberg zusammen. In der Nürnberger Kirche St. Jakob geht es bei einer Informations-Messe um Wegkarten und Herbergslisten, Herbergsausweise oder Tipps zum Rucksack-Packen, teilte die evangelische Landeskirche am Montag mit. Wer sich gesegnet auf den Weg begeben möchte, könne sich am Pilgerzentrum in der Jakobskirche auch segnen lassen.

Pilgern war ursprünglich es die Reise zu einem heiligen Ort, meist zu Fuß, heißt es in der Mitteilung. Heute würden viele Pilger auf einer ein- oder mehrtägigen Wanderung Abstand zu ihrem Alltag und Nähe zu Gott suchen. Auch immer mehr nichtgläubige Menschen würden Pilger, um eine Auszeit vom Alltag zu bekommen oder weil sie um einen geliebten Menschen trauerten.

Die Pilger-Veranstaltung in St. Jakob beginnt mit einem Gottesdienst um 11 Uhr. Danach beraten zwischen 12 und 16 Uhr in Ehrenamtliche mit eigener Pilgererfahrung andere Pilgerinteressierte, wie und auf welchen Wegen pilgern, gelingt.

Besucherinnen und Besucher können sich an zwanzig Informationsständen von Pilgerinitiativen und in einer Reihe von Workshops über Pilgerthemen informieren. Bei "Pilgern mit der Hängematte", "Pilgern mit dem Smartphone" oder "Pilgern im Winter" können sich Anfänger oder Pilgererfahrene Tipps holen.