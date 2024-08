Donauwörth (epd). Vom 13. bis 15. September pilgern Anfänger und erfahrene Wanderer nach Donauwörth, um sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen und über neue Pilgerwege zu informieren. Dann lädt die Stadt, über die zahlreiche Wallfahrts- und Pilgerwege führen, zu den 4. Pilgertagen ein, teilte diese am Freitag mit. Die Veranstaltung mit Netzwerktreffen beginnt am Freitag um 8 Uhr mit einem Gottesdienst in der Wallfahrtskirche Heilig Kreuz und einer offenen Pilgerwanderung auf der neuen Route des Wolfgangweges, die zu Ehren des 1100. Geburtstages des Heiligen Wolfgangs von seiner Geburtsstadt Pfullingen über Donauwörth bis zu seiner Grablege in Regensburg führt.

Weitere Programmpunkte an diesem Wochenende sind ein Pilger-Stammtisch, bei dem Geschichten ausgetauscht werden können, Vorträge sowie das Donauwörther Kreuzfest mit Festgottesdienst und anschließender Lichterprozession. Die Veranstaltungen sind für alle Interessierten offen und kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich, heißt es in der Mitteilung.

Bei den Pilgertagen wird auch über die Ausbildung zum Interkulturellen Pilgerbegleiter informiert, die ab Januar 2025 zum zweiten Mal in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Donauwörth stattfindet.