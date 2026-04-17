Tutzing, Dresden (epd). Die Initiative Plant-for-the-Planet aus Tutzing (Kreis Starnberg) ist von der Unesco und vom Bund ausgezeichnet worden. Der undotierte Preis "Nationale Auszeichnung - Bildung für nachhaltige Entwicklung" wurde am Donnerstagabend in Dresden verliehen, wie die Organisation mitteilte. Dahinter stehen die deutsche Unesco-Kommission und das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Insgesamt wurden bundesweit 32 Initiativen ausgezeichnet.

"Die Anerkennung als nationale Akteurin durch die Unesco bestärkt uns darin, Bildungsräume für nachhaltige Entwicklung zu schaffen, in denen Kinder und Jugendliche eigene Lösungen für Klimagerechtigkeit verwirklichen können", sagte Marina Edelmann, Teamleiterin bei Plant-for-the-Planet. Junge Menschen würden befähigt, Strukturen zu hinterfragen, sich Gehör zu verschaffen und eine klimagerechte Zukunft mitzugestalten.

110.000 jugendliche "Botschafter für Klimagerechtigkeit"

Schulworkshops und Akademien befähigten Kinder und Jugendliche, einen Beitrag fürs Klima zu leisten, hieß es. Sie lernten, Projekte umzusetzen und andere für klimagerechtes Handeln zu begeistern. Plant-for-the-Planet fördere auch die internationale Vernetzung: Die Programme werden weltweit angeboten, bislang wurden rund 110.000 jugendliche "Botschafter für Klimagerechtigkeit" in 76 Ländern ausgebildet.

Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) lobte die ausgezeichneten Projekte dafür, dass sie Lernorte schafften, "an denen Zukunftskompetenzen vermittelt und demokratische Werte gelebt werden". Die Auszeichnung würdigt Bildungsangebote, die im Sinne der Agenda 2030 der UN einen Beitrag zur Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele leisten. Die Preisträger erhalten für zwei Jahre ein Auszeichnungslogo und werden in ihrer Öffentlichkeitsarbeit unterstützt.