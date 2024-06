Zirndorf, Speyer (epd). Die Ausstellung zum 50. Jubiläum von "Playmobil" im Historischen Museum der Pfalz in Speyer erweist sich als Besuchermagnet: Am Dienstag wurde mit dem fünfjährigen Lasse der 100.000 Gast in der seit vergangenem Oktober laufenden Schau "We love Playmobil - 50 Jahre Spielgeschichte(n)" begrüßt, wie das Museum am Dienstag mitteilte.

Die "Playmobil"-Familienausstellung, die noch bis 15. September im Jungen Museum (JUMUS) präsentiert wird, sei eine der erfolgreichsten Ausstellungen des Museums, lobte der Bezirkstagsvorsitzende Theo Wieder (CDU), der auch Vorsitzender des Stiftungsrats des Museums ist. Viele erwachsen gewordene Besucherinnen und Besucher der ersten beiden "Playmobil"-Ausstellungen zum 30. und 40. "Geburtstag" seien nun mit ihren Kindern zurückgekommen, sagte Museumsdirektor Alexander Schubert.

Im fränkischen Zirndorf, wo Playmobil seinen Sitz hat, wird der 50. Geburtstag im Städtischen Museum auch mit einer Sonderausstellung begangen, teilte die Stadt Zirndorf mit. Die Jubiläumsausstellung zeichnet den Aufstieg zum Kultspielzeug und die Geschichte der Firma geobra ein. Diese reiche bis in das Jahr 1876 zurück. Lange vor der Erfindung des legendären System-Spielzeugs hatte sie Spielzeug aus Blech und Kunststoff im Sortiment. Diese Ausstellung dauert bis 28. Februar 2025.