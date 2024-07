Wiesbaden, München (epd). Alkoholfreies Bier erfreut sich zunehmender Beliebtheit, wird aber weiterhin nicht annähernd so viel produziert wie Bier mit Alkohol. Das geht aus einer Zehn-Jahres-Analyse hervor, die das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden veröffentlichte.

Im vergangenen Jahr wurden hierzulande gut 556 Millionen Liter alkoholfreies Bier im Wert von rund 548 Millionen Euro produziert, wie die Statistikbehörde zum Internationalen Tag des Bieres am 2. August mitteilte. Damit habe sich die Produktionsmenge in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt (plus 109 Prozent). 2013 habe sie noch bei knapp 267 Millionen Litern gelegen.

Die im vergangenen Jahr produzierte Menge von alkoholhaltigem Bier übertraf mit 7,2 Milliarden Litern die der Variante ohne Alkohol allerdings bei Weitem. Sie entsprach den Angaben zufolge einem Geldwert von 6,4 Milliarden Euro. Im selben Zeitraum, in dem die Menge alkoholfreien Biers sich verdoppelte, ging der Ausstoß von alkoholhaltigem Bier indes um 14 Prozent zurück: 2013 wurden in Deutschland noch 8,4 Milliarden Liter herkömmliches Bier gebraut.

Auch Getränke aus Hopfen und Malz mit einem niedrigen Alkoholgehalt - dazu gehören beispielsweise alkoholreduziertes Bier oder Mischgetränke wie Radler - wurden im vergangenen Jahr häufiger hergestellt: Die produzierte Menge stieg zwischen 2013 und 2023 um 11 Prozent von 328 auf 363 Millionen Liter.