München (epd). 2,2 Millionen Menschen in ganz Deutschland haben am Mittwochabend die Starkbierprobe auf dem Münchner Nockherberg live im Bayerischen Fernsehen mitverfolgt. Allein im Freistaat hätten 1,7 Millionen Menschen zum traditionellen Politiker-Derblecken eingeschaltet, das entspreche einem Marktanteil von 41,2 Prozent, teilte der Bayerische Rundfunk (BR) am Donnerstag mit. Die Live-Übertragung von Fastenpredigt und Singspiel sowie nachfolgender Gesprächsrunde "Sauber derbleckt" sei erneut ein voller Erfolg gewesen, heißt es weiter.

"Die hohen Zuschauerzahlen zeigen: Ein Event wie der Starkbieranstich begeistert die Menschen und bringt sie in einer schwierigen Weltlage zusammen", sagte der BR-Programmdirektor Kultur, Björn Wilhelm. Premiere als Fastenprediger hatte der Kabarettist Stephan Zinner, der jahrelang im Singspiel Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gemimt hatte. Er ist Nachfolger von Maxi Schafroth, dessen letztjährige Fastenpredigt vor allem bei der CSU als zu scharf kritisiert wurde. Infolge besetzte die Paulaner-Brauerei als Veranstalterin die Rolle des Fastenpredigers neu.

Auch Berliner Politprominenz war im Saal vertreten, unter anderem mit der SPD-Bundesvorsitzenden Bärbel Bas. Bas wurde erstmals im Singspiel gedoubelt, genauso wie CSU-Bundesinnenminister Alexander Dobrindt. Das Singspiel aus der Feder von Richard Oehmann und Stefan Betz trug den Titel "Wirf das Handtuch, Lindwurm!". Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wurde dabei laut BR-Angaben auf eine Heldenreise irgendwo zwischen Mittelalter und ferner Zukunft geschickt, auf der Suche nach zu erlegenden Drachen. An seiner Seite unter anderem: Ministerpräsident Söder als Barde und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) als Bettelmönch.