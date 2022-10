Tutzing (epd). Bei seiner Herbsttagung vom 11. bis 13. November begibt sich der Politische Club der Evangelischen Akademie Tutzing auf die Suche "nach einer zukunftsfähigen Ostpolitik". Die lange Zeit erfolgreiche Ostpolitik des früheren Bundeskanzlers Willy Brandt (SPD) "Wandel durch Annäherung" gehe inzwischen nicht mehr auf, heißt es in der Tagungsankündigung der Akademie. Die Grundzüge dieser Ostpolitik hatte SPD-Politiker Egon Bahr am 18. Juli 1963 zum ersten Mal in der Evangelischen Akademie dargelegt. Der Angriffskrieg auf die Ukraine habe langjährige Gewissheiten erschüttert.

Die Herbsttagung des Politischen Clubs wird die erste unter der neuen Leitung von Roger de Weck sein. Als Referenten sind unter anderem der frühere DDR-Außenminister (1990) und Pfarrer Markus Meckel, der frühere polnische Botschafter in Deutschland und den USA, Janusz Reiter, der Leiter des Planungsreferats in der Politischen Abteilung der Nato, der Jurist Michael Rühle, sowie die deutsch-ukrainische Politikerin, Publizistin und Psychologin Marina Weisband angekündigt. Eine Anmeldung zur Teilnahme ist erforderlich und bis 3. November möglich.