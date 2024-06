Tutzing (epd). Die Sommertagung des Politischen Clubs der Evangelischen Akademie Tutzing beschäftigt sich dieses Mal mit der deutschen Sicherheitspolitik. Zum Auftakt am Freitagabend (21. Juni) werde der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, über die derzeitige Bedrohungslage und die Zeitenwende für die Bundeswehr sprechen, teilte die Akademie am Dienstag mit. Der frühere luxemburgische Außenminister Jean Asselborn werde im Anschluss auf die Frage nach Europas Sicherheit in der Zukunft eingehen. Die Tagung endet am 23. Juni.