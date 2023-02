Gräfenberg (epd). Unbekannte haben im Stadtzentrum von Gräfenberg in Oberfranken eine Hauswand und einen Laternenmast mit Hakenkreuzen bemalt. In der Bayreuther Straße und Am Michelsberg hätten sie mit schwarzem Filzstift die nationalsozialistischen Symbole angebracht, teilte das Polizeipräsidium Oberfranken am Freitag mit. Der Zeitpunkt der Tat sei unbekannt. Nun werde wegen Sachbeschädigung und des Verwendens von verfassungswidrigen Symbolen ermittelt. Die Kriminalpolizei bitte um Hinweise aus der Bevölkerung.