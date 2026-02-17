Bayreuth (epd). Die Gewohnheit, schnell und einfach mit der Karte zu bezahlen, nutzen derzeit Betrüger in Oberfranken aus. Auf Parkplätzen bitten sie Passanten, häufig für vermeintlich soziale Zwecke, um kleine Spenden über ein mobiles Kartenlesegerät - geben aber größere Beträge zur Abbuchung ein. Davor warnt die Polizei in einer Mitteilung vom Dienstag. Sie rät Kartenbesitzern, vor jeder Zahlung den Betrag auf dem Display zu überprüfen und sich dabei nicht unter Zeitdruck setzen zu lassen.

Seit Dezember hat die Polizei Oberfranken sechs derartige Fälle festgestellt, heißt es. Die Parkplätze befänden sich oft vor Drogerien, Verbrauchermärkten oder Baumärkten. Den Geschädigten falle der Betrug nicht selten erst bei der Prüfung der Kontoauszüge auf. Bislang soll mit der Masche ein Schaden von über 4.000 Euro entstanden sein.