Projekt zwischen der Tauber und der Aisch

Pfarrerin will Vorurteile abbauen – mit einer Schaukel

"Ich sehe was, was Du nicht siehst" - ist der Name eines Kinderspiels und eines Bildungsprojekts an Schulen, Kindergärten oder Vereinen zwischen Tauber und Aisch. Eine Pfarrerin will Menschen ins Gespräch bringen und helfen, Vorurteile abzubauen.