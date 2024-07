Weltkulturerbe 2024

Herrnhuter Siedlung und Hilarion-Kloster im Gazastreifen zum Weltkulturerbe ernannt

Gleich drei religiöse Stätten sind 2024 in das Weltkulturerbe aufgenommen worden. Die Siedlungen der Herrnhuter Brüdergemeinde in Ostsachsen und das Hiarion-Kloster im Gazastreifen sowie die Moidam-Grabstätten in Indien sind nun Weltkulturerbe, wie das Unesco-Welterbekomitee in Neu-Delhi entschied.

