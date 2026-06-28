Nürnberg (epd). Seit 25 Jahren engagiert sich der Popularmusikverband für Popmusik in der Kirche. Am Sonntag hat der Verband einer Mitteilung zufolge seinen 25. Geburtstag in der Jugendkirche LUX in Nürnberg gefeiert. Mit der Gründung des Verbands und dessen Anerkennung als kirchenmusikalischer Fachverband durch die evangelische Landeskirche sei eine Arbeit auf Augenhöhe mit der übrigen Kirchenmusik gelungen, hieß es.

Der Popularmusikverband unterstütze Bands, Chöre, Liedermacherinnen und -macher und andere popmusikalisch Aktive, biete Aus- und Fortbildungen an und trete für mehr Popmusik in Gottesdiensten und Gemeinden ein. Er betreue auch Großveranstaltungen für die Landeskirche und sitze unter anderem im bayerischen Musikrat. Auch bei der Initiierung der drei bayerischen Jugendkirchen in Nürnberg, München und Lindau war er beteiligt, so die Mitteilung weiter.