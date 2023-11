Erlangen (epd). Am 22. November, dem Buß- und Bettag, "ploppt" die evangelische Kirche Erlangen mit der PopUp Church in der Fußgängerzone auf. Acht Pfarrerinnen und Pfarrer wollen dann im Talar zwischen 12 und 14 Uhr mit Menschen zwanglos ins Gespräch kommen, teilte das Dekanat Erlangen am Donnerstag mit.

Die Aktion findet zum ersten Mal in Erlangen statt und steht unter dem Motto "Abladen". Sie soll laut Mitteilung dazu ermuntern, sich Gedanken dazu zu machen, was belastend ist, welche Last man gerne abwerfen würde und wie man Trost und Hilfe erfahren kann. Jedes Gespräch, Rückfragen oder auch "nur eine Tasse Kaffee trinken mit der Pfarrperson" seien willkommen, so die Mitteilung weiter.

Rund um die Sammelbezeichnung "Pop Up" sind in den vergangenen Jahren verschiedene kreative Aktionen der Kirchen in Bayern entstanden. Dabei geht es darum, den bekannten Kirchenraum zu verlassen und den Menschen in ihrem Alltag zu begegnen.