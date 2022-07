Nürnberg (epd). Zum bevorstehenden Landesposaunentag an diesem Wochenende (8. bis 10. Juli) in Nürnberg hat der Verband evangelischer Posaunenchöre in Bayern (VEP) ein Video präsentiert. Es wurde zusammengestellt aus Filmschnipseln und Fotos von 101 Konzerten mit Bläsern in ganz Bayern zum 101. Geburtstag des Verbands, teilte Landesposaunenwartin Kerstin Dikhoff am Mittwoch mit.

Zum großen Jubiläumsfest erwartet der VEP aus seinen knapp 900 Posaunenchören einige Tausend Bläserinnen und Bläser, so Dikhoff. Das Motto "Um Himmels Willen" sei ein Hinweis darauf, dass Bläserinnen und Bläser sich als lebendige und belebende Gruppen ihrer Kirchengemeinden verstehen und mit ihren Klängen "ein bisschen Himmels-Atmosphäre zu den Menschen bringen wollen".

Am Samstagnachmittag (9. Juli) steigt zum Jubiläum des Posaunenchorverbands die Geburtstagsparty im Zentrum Nürnbergs. An vielen Plätzen in der Innenstadt und auf der Burg soll Bläsermusik zu hören sein. Bläserensembles geben Abendkonzerte in den Innenstadtkirchen. Ein großer Bläserchor mit über Tausend Musizierenden werde zusammen mit dem Windsbacher Knabenchor Nürnbergs Gäste in den Schlaf wiegen, heißt es im Programm.

Auf dem Hauptmarkt findet am Sonntag (10. Juli, 12.30 Uhr) ein Festgottesdienst statt, bei dem der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm predigen wird. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) spricht ein Grußwort.