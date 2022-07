Erlangen (epd). Der Leiter von "Bildung Evangelisch in Erlangen" (bee), Pfarrer Hans Jürgen Luibl, geht mit 65 Jahren in den Ruhestand. Er leitete die Einrichtung seit 2001. Luibl ist auch Professor am Institut für christliche Publizistik der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen. Zuvor war er in München und dem Kleinwalsertal als Seelsorger sowie an der Universität Zürich als Dozent tätig. An diesem Samstag (23. Juli) wird er in einem Gottesdienst im Erlanger Haus der Kirche "Kreuz+Quer" verabschiedet, teilte das Dekanat Erlangen mit.

Luibl hat "Kreuz+Quer" mitgegründet und gilt in der Landeskirche als prägend für die evangelische Erwachsenenbildung, deren Arbeitsgemeinschaft er lange vorsaß. Er entwickelte die Arbeit auf bayerischer und aus europäischer Ebene weiter, heißt es in einer Mitteilung von bee. In Erlangen ist der Verband Bildung evangelisch in Europa (beE) entstanden, der sich für die Bildungsarbeit über die Grenzen, speziell in Ostmitteleuropa, einsetzt. Im Kontakt mit Ungarn etwa seien Ausstellungen und Dokumentationen entstanden, hieß es.

Luibl hat Artikel veröffentlicht und Vorträge gehalten. In den Spätaufsteher-Gottesdiensten predigte er über eher ungewöhnliche Themen, wie das Ende der Serie Lindenstraße, ein neues Heft von Asterix und Obelix oder zum Jahrestag des Mauerfalls. Auch als Rundfunkprediger war er tätig. In den vergangenen Jahren produzierte er die Youtube-Reihe "Aus dem Beichtstuhl", in dem er mit seien Gewissen im Dialog ist und sprach Videokommentare für das Format #streettalk. Ihm wichtige Projekte auf europäischer und bayerischer Ebene werde Luibl auch im Ruhestand weiterführen, heißt es in der Mitteilung.