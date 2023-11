Landshut (epd). Zu einem besonderen Gottesdienst mit Predigt-Slam lädt die evangelische Christuskirche Landshut am Buß- und Bettag (22. November) ein. In der illuminierten Kirche würden nicht wie sonst üblich hauptamtliche Pfarrpersonen predigen, sondern junge Menschen, die sich in ihrem Konfirmandenkurs auf den Predigt-Slam vorbereitet hätten, teilte das Dekanat Landshut am Dienstag mit.

Angelehnt an das Motto "Trotzdem" der bayerischen Landeskirche zum Buß- und Bettag erzählten die jungen Menschen von ihren persönlichen "Trotzdem-Momenten". Musikalisch gestaltet werde der Gottesdienst von der Landauer Kirchenband "Pieces of Peace", die es bereits seit 20 Jahren in fester Besetzung gebe. Der Predigt-Slam beginnt um 18 Uhr in der Christuskirche.