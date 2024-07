Aschau (epd). Zum ersten Mal predigt der Münchner Regionalbischof Thomas Prieto Peral am Sonntag (21. Juli) beim traditionellen Gottesdienst an der Kampenwand. "Ich gehe immer gern in die Berge, und ich feiere immer gern Gottesdienst - beides zusammen ist unschlagbar", sagte Prieto Peral dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Der Berggottesdienst auf 1.437 Meter Höhe an der Kapelle neben der Steinlingalm steht in diesem Jahr unter dem Stichwort "Licht", heißt es auf der Homepage des Dekanats Rosenheim. "Licht verwandelt uns - und wir können selbst zum Licht für andere werden", sagte der Regionalbischof. Auf Licht in Form eines sonnigen Sommertags hoffen jedenfalls die Fans des Kampenwandgottesdienstes, die dann zu hunderten auf die Steinlingalm kommen, um mit Panoramablick auf den Chiemsee zu beten und zu singen.

Neben dem Regionalbischof und der Rosenheimer Dekanin Dagmar Häfner-Becker beteiligen sich Pfarrerinnen und Pfarrer des Dekanats an der Feier. Für den passenden Rahmen sorgen Posaunenchöre aus dem Kirchenkreis sowie die Hafenstoaner Alphornbläser.

Erreichbar ist die Alm über Wanderwege oder mit der Kampenwandbahn. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der katholischen Pfarrkirche Aschau statt. )