Fürth (epd). An den bayerischen Hochschulen gab es im vergangenen Jahr zwar mehr Professorinnen als noch 2022 - prozentual lag der Frauenanteil trotz der Steigerung jedoch bei gerade einmal 25,19 Prozent. Insgesamt lehrten 2.022 Frauen und 6.003 Männer als Professorinnen und Professoren an einer Hochschule im Freistaat, wie das bayerische Landesamt für Statistik in Fürth am Montag mittelte. Der Frauenanteil legte zwischen Ende 2022 und Ende 2023 um 4,7 Prozent zu - damit wurde die 25-Prozent-Marke geknackt.

Hochschulleitungs-Funktionen nehmen bayernweit rund 220 Beschäftigte wahr - darunter 32 Männer und zwölf Frauen als Präsident oder als Präsidentin. Darüber hinaus waren 28 männliche Beschäftigte als Kanzler und 15 weibliche als Kanzlerin tätig. Insgesamt waren an den bayerischen Hochschulen und Universitätskliniken Ende vergangenen Jahres mehr als 122.000 Personen beschäftigt, ungefähr so viele wie im Vorjahr. Genau 51 Prozent davon sind im wissenschaftlichen oder künstlerischen Bereich tätig.