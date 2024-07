München (epd). Diesen Freitag (26. Juli) endet das Schuljahr für die bayerischen Schülerinnen und Schüler - und Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) hat den ultimativen Tipp für die Schulfamilie parat: "Einfach mal die Seele baumeln lassen und Kraft tanken", teilte ihr Ministerium am Donnerstag mit. Dies sei wichtig, "um mit frischer Energie in das neue Schuljahr 2024/2025 starten zu können". Für 1,7 Millionen Schülerinnen und Schüler und Tausende Lehrkräfte gehe "einmal mehr ein ereignisreiches Schuljahr zu Ende".

Mit Blick auf die Zeugnisvergabe an diesem Freitag sagte die bayerische Kultusministerin: "Natürlich ist das Zeugnis am Schuljahresende eine wichtige Rückmeldung für unsere Schülerinnen und Schüler." Dabei sollte aber nie vergessen werden: "Noten sind auch nicht alles. Jede Schülerin und jeder Schüler hat einzigartige Stärken und Talente, die genauso wichtig sind", sich aber nicht in Noten feststellen ließen. Bei schulischen Problemen stünden Beratungslehrkräfte, Schulpsychologen und Schulberatungsstellen zur Verfügung.